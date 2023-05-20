Amasya'daki barajlar yağışlarla dolup taştı

Amasya'da Nisan ve Mayıs ayının yağışlı geçmesiyle birlikte barajlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Barajlardaki doluluk havadan dronla görüntülendi. Yağmurla gelen bereket çiftçileri de sevindirdi. Şeker pancarı yetiştiricileri yağışların ürün verimine olumlu yansıyacağını belirtti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık tehdidi sürerken Amasya'daki barajların doluluk oranları ise yüzleri güldürdü. İl genelinde bulunan baraj ve göletlerde yapılan doluluk ölçümlerinde sonuçlar yüksek çıktı. Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Depolanan 14 milyon 125 bin metreküp suyla 35 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yağmurla gelen bereket Duruca Göleti'ne de yansıdı. Yüzde 100'lük orana ulaşılmasıyla depolanan 475 bin metreküp suyla bin100 dekar arazi sulanacak. Bereketten Değirmendere Barajı da payını aldı. Depolanan 5 milyon 517 bin metreküp suyla 2 bin 400 dekarlık arazideki tarım ürünlerinin yetiştirilmesi sağlanacak.

"Pancar gelişimi geçen senelere göre hızlı seyrediyor"

Yağışlar şeker pancarı üreticisini de mutlu etti. Geçen yıl 60 bin dekar alanda üretim yapılırken bu yıl ise 105 bin dekar alanda şeker pancarı ekildi. Umutlarla ekilen pancar tohumlarının yağmurun da etkisiyle güçlendiğini belirten Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, "Barajlarımızın doluluk oranı tam seviyeye ulaştı. Yağışların iyi gitmesiyle beraber pancar gelişimi geçen senelere göre hızlı seyrediyor. Bu yıl Eylül ayı başında hasat planlıyoruz" dedi. Stratejik bir ürün olan şeker pancarının tıpkı ormanlar gibi oksijen ürettiğine işaret eden Özarslan, "Bu yıl sulamada sıkıntı gözükmüyor. Pancar ekimini artırmaya yönelik çalışmalarımızın sonuçlarını da alıyoruz. Pancar ekimi bölgemizde yaklaşık iki kat arttı. Pancar eken çiftçi sayımız 4 binden 8 bine ulaştı" diye konuştu.

'Mart yağar Nisan övünür. Nisan yağar Mayıs övünür. Mayıs yağar yıl övünür'

Yağışların sevindirdiği Kayabaşı köyünden çiftçi Levent Akkaya da, Eskiler 'Mart yağar Nisan övünür. Nisan yağar Mayıs övünür. Mayıs yağar yıl övünür' demiş. Bu yıl aynen öyle oldu. Mayıs ayımız çok şükür iyi geçiyor. Allah veriyor. Her şeyi öyle güzel dengeliyor ki. Musluk elimizde olsa böyle ayarlayamayız" şeklinde konuştu.

"Bu sene şeker pancarı iklimi"

Arazisine 30 yılın ardından tekrar şeker pancarı eken Murat Kuru ise "Son yıllarda şeker pancarı cazip olmaya başladı. Bu sene iyi de ekmişim. Seneye daha fazla ekeceğim. Ürünlerin gelişimi çok iyi. İklimde bu sene tam şeker pancar iklimi" ifadelerini kullandı. - AMASYA