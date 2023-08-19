Amasya'da Soğan Fiyatları Düştü

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da kuru soğanın kilosu tarlada 4-6 TL arasında satılıyor. Soğanın fiyatının bir ay içinde 14 TL'den 4 TL'ye kadar düştüğü belirtildi. Amasya'da soğan hasadı aşırı sıcak altında devam ediyor. Bu dönemde turizmde yoğunluğun görüldüğü deniz kıyısındaki kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderilen kuru soğan, üreticiler tarafından 'kırmızı altın' olarak nitelendiriliyor. Bir önceki yıla göre ekim alanı fazla olan soğanda aşırı yağışların etkisiyle verim düşüklüğü görüldüğünü belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, 'Soğan bu yıl hasat başlarında fiyatıyla biz üreticisini sevindirdi. Şimdiyse düşüşe geçti. Kilosu tarlada 4 TL ile 6 TL arasında satılıyor' diye konuştu. 'Soğan acı olur' Kalite yönünden en iddialı soğanın topraklarının bereketinin de etkisiyle Amasya'da yetiştiğini söyleyen Çelik, 'Soğan acı olur. Tatlısı da vardır ama aslı acı olmasıdır' şeklinde konuştu. - AMASYA

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da kuru soğanın kilosu tarlada 4-6 TL arasında satılıyor. Soğanın fiyatının bir ay içinde 14 TL'den 4 TL'ye kadar düştüğü belirtildi.

Amasya'da soğan hasadı aşırı sıcak altında devam ediyor. Bu dönemde turizmde yoğunluğun görüldüğü deniz kıyısındaki kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderilen kuru soğan, üreticiler tarafından 'kırmızı altın' olarak nitelendiriliyor. Bir önceki yıla göre ekim alanı fazla olan soğanda aşırı yağışların etkisiyle verim düşüklüğü görüldüğünü belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, "Soğan bu yıl hasat başlarında fiyatıyla biz üreticisini sevindirdi. Şimdiyse düşüşe geçti. Kilosu tarlada 4 TL ile 6 TL arasında satılıyor" diye konuştu.

"Soğan acı olur"

Kalite yönünden en iddialı soğanın topraklarının bereketinin de etkisiyle Amasya'da yetiştiğini söyleyen Çelik, "Soğan acı olur. Tatlısı da vardır ama aslı acı olmasıdır" şeklinde konuştu. - AMASYA