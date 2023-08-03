Amasya'da Lavanta Hasat Şenliği Düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde devletten aldığı destekle lavanta yetiştiren kadının tarlasında lavanta hasat şenliği düzenlendi. Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından Mercimek köyünde düzenlenen etkinlikte 13 dönüme ekili lavantanın ilk hasadı yapıldı. Lavanta üreticisi Özlem Genç, gazetecilere, televizyonda izlediği bir haberde Tarım ve Orman Bakanlığının kentlerden kırsala nüfus yoğunluğunu çekmek için başlattığı 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' isimli projeden haberdar olduğunu belirtti. Aldığı destekle lavanta üreticisi olduğunu anlatan Genç, kadınlara cesur olmalarını ve Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerden yararlanmalarını tavsiye etti. Yaklaşık üç yıl önce fide olarak 13 dönümlük alana lavanta ektiğini söyleyen Genç, 'Lavanta, ekiminden üç yıl sonra randıman vermeye başlayan bir bitki. Kadınlarımız topraktan korkmasınlar, yapmak istedikleri, kafalarına koydukları bir hedefleri var ise mutlaka gerçekleştirsinler. Çok zorluklar ile karşılaştık, hedefimizden şaşmadık, bugün gördüğünüz başarıyı elde ettik.' dedi. Elde ettikleri ürünü kuru tohum olarak değerlendirdiklerine işaret eden Genç, 'Damıtma makinesi ile yağını kendimiz çıkartıyoruz ve geriye kalan posası ise büyükbaş hayvanlara yem olarak kullanılıyor. Lavanta yağı uyku bozukluklarında, depresif rahatsızlıklarda sakinleştirici etkisinden faydalanılıyor. Ayrıca farklı bazı yağlarla birleştirilip sinek ve haşerelere karşı da kullanılmakta olup ayrıca tütsü şeklinde de kullanılabilir. Evinizin çevresine lavanta fidesini diktiğiniz zaman böcek ve haşerelere karşı çevreyi arındırıcı bir özelliği var.' diye konuştu. Hasat şenliğine, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, MHP İlçe Başkanı Aslan Berber, Hünerli Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emine Özcan Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde devletten aldığı destekle lavanta yetiştiren kadının tarlasında lavanta hasat şenliği düzenlendi.

Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından Mercimek köyünde düzenlenen etkinlikte 13 dönüme ekili lavantanın ilk hasadı yapıldı.

Lavanta üreticisi Özlem Genç, gazetecilere, televizyonda izlediği bir haberde Tarım ve Orman Bakanlığının kentlerden kırsala nüfus yoğunluğunu çekmek için başlattığı "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" isimli projeden haberdar olduğunu belirtti.

Aldığı destekle lavanta üreticisi olduğunu anlatan Genç, kadınlara cesur olmalarını ve Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerden yararlanmalarını tavsiye etti.

Yaklaşık üç yıl önce fide olarak 13 dönümlük alana lavanta ektiğini söyleyen Genç, "Lavanta, ekiminden üç yıl sonra randıman vermeye başlayan bir bitki. Kadınlarımız topraktan korkmasınlar, yapmak istedikleri, kafalarına koydukları bir hedefleri var ise mutlaka gerçekleştirsinler. Çok zorluklar ile karşılaştık, hedefimizden şaşmadık, bugün gördüğünüz başarıyı elde ettik." dedi.

Elde ettikleri ürünü kuru tohum olarak değerlendirdiklerine işaret eden Genç, "Damıtma makinesi ile yağını kendimiz çıkartıyoruz ve geriye kalan posası ise büyükbaş hayvanlara yem olarak kullanılıyor. Lavanta yağı uyku bozukluklarında, depresif rahatsızlıklarda sakinleştirici etkisinden faydalanılıyor. Ayrıca farklı bazı yağlarla birleştirilip sinek ve haşerelere karşı da kullanılmakta olup ayrıca tütsü şeklinde de kullanılabilir. Evinizin çevresine lavanta fidesini diktiğiniz zaman böcek ve haşerelere karşı çevreyi arındırıcı bir özelliği var." diye konuştu.

Hasat şenliğine, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, MHP İlçe Başkanı Aslan Berber, Hünerli Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emine Özcan Özdemir ve vatandaşlar katıldı.