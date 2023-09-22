Amasya Belediyesi Pazar Yerlerinde Etiket Denetimi Yaptı

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde etiket denetimi yaparak aksaklıkları tespit etti ve esnafları bilgilendirdi. Başkan Dr. Bayram Çelik, düzen konusunda titiz bir çalışma yürütülerek vatandaşların sıkıntı yaşamamasının önüne geçildiğini belirtti.

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde etiket denetimi yaptı. Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, denetimlerde aksaklıkların tespit edilerek esnafların bilgilendirildiğini açıkladı.

Başkan Çelik, "Pazar yerindeki düzen konusunda titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz tezgah önlerine satış amacıyla gelişi güzel konulan ürünleri de kaldırtarak vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamasının önüne geçiyor" dedi.

Satışa sunulan gıdaların halk sağlığına uygun olup olmadığının da kontrol edildiğine değinen Çelik, denetimlerin süreceğini söyledi. - AMASYA