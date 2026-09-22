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Amasya Beldağ'da basınçlı sulama tesisi açıldı, 20 hektar arazi suya kavuştu

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Amasya Beldağ'da basınçlı sulama tesisi açıldı, 20 hektar arazi suya kavuştu
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Amasya'nın Beldağ köyünde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisi hizmete açıldı. İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım programı kapsamındaki projeyle 20 hektar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu.

Amasya'nın Beldağ köyünde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisi hizmete açıldı.

Amasya İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım programı kapsamındaki projede 20 hektar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşturulurken, üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretim yapabilmelerine önemli katkı sunuldu. Yatırım kapsamında emme havuzu, sulama havuzu, devirasyon hattı ile sulama şebekesi tamamlanarak, üreticilerin hizmetine girdi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "20 hektar tarım arazimizi suyla buluşturan bu yatırım üreticimizin emeğine ve toprağımızın bereketine doğrudan katkı sağlayacaktır. Amasya'mızın tarımsal üretimini güçlendirmek, çiftçimizin sulama imkanlarını artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Açılış programına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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