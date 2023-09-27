Altunkaya Şirketler Grubu İSO 500'de 133 Basamak Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2022" sıralamasında bir önceki yıla göre 133 basamak yükseldi. 492. Sıradan 359. Sıraya yerleşen Altunkaya Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş her geçen yıl listede zirveye doğru ilerlemeye devam ediyor.

Sektöründe Türkiye liderliğini sürdüren Lidersan İstanbul Sanayi Odası tarafından 2022 verileri dikkate alınarak yapılan "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2022" araştırma sonucunda rekor bir yükselişle 359. sıraya yerleşti. 2022 yılının dünya geneli için olduğu gibi Türkiye içinde zorlu bir yıl olduğuna dikkat çeken Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, her şeye rağmen yatırımlarını sürdürerek istihdam ve ihracatı arttırmayı başardıklarını ifade etti. Altunkaya yaptığı değerlendirmede, "İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan İSO 500 araştırma sonuçlarında Altunsa Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizden birisi olan Lidersan'ın bir önceki yıla oranla çok ciddi bir yükselişle listede 359.sırada yer alması Altunkaya ailesini mutlu etmiştir. Elbette başarı bir ekip işidir. Global krizlere, pandemi ve pandeminin getirdiği sıkıntılara ardından Ukrayna-Rusya savaşıyla bölgede ve dünyada bozulan dengelere rağmen firmamız üretimini arttırarak sürdürürken yatırımlarına devam etmiş ve bu süreçte kat'i ihracatıyla bu sonuçlara ulaşılmasında önemli rol oynamıştır. Başarıda emeği geçen çalışanlarımızı ve bizleri destekleyenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de aynı inançla ülkemizin ekonomisine üretim, istihdam ve ihracatla katkılar sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP