Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Satış Bayilerini Denetledi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitki koruma ürünleri ve gübre satış bayilerinin kontrol ve denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri ve gübre satış bayilerinin kontrol ve denetimleri yapıldı. - KÜTAHYA