Üye Girişi
Haberler

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Satış Bayilerini Denetledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri ve gübre satış bayilerinin kontrol ve denetimlerini gerçekleştirdi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitki koruma ürünleri ve gübre satış bayilerinin kontrol ve denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri ve gübre satış bayilerinin kontrol ve denetimleri yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Altıntaş Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title