Altının yükselişi durmuyor! Çeyrek 10 bin TL'yi aştı

Altının yükselişi durmuyor! Çeyrek 10 bin TL'yi aştı
Güncelleme:
Altının yükselişi durmuyor! Çeyrek 10 bin TL'yi aştı
Altının yükselişi hız kesmiyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı rekor tazelerken, Türkiye'de gram altın 5 bin 900 lirayı, çeyrek altın ise 10 bin lira seviyesini geçti.

Altının yükselişi hız kesmiyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı rekor tazelerken, Türkiye'de gram altın 5 bin 900 lirayı, çeyrek altın ise 10 bin lira seviyesini geçti.

KÜRESEL GERİLİMLER YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması, ABD federal hükümetinin kapanma riski ve artan faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları tarihi zirvelerini yeniledi.

Küresel piyasalarda ons altın 4.381 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. TSİ 06.00 itibarıyla ons fiyatı 4.345 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışırken, haftalık yükseliş oranı %8,2'ye ulaştı.

SON 5,5 YILIN EN GÜÇLÜ HAFTASI

Altında yaşanan bu yükseliş, Mart 2020'den bu yana en sert haftalık artış olarak kayda geçti. 23 Mart 2020 haftasında ons altın %8,5 değer kazanmıştı. Şu anda ons fiyatı, 9 haftalık aralıksız yükseliş serisi ile de dikkat çekiyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ SEVİYE

17 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.910 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde gram fiyatı 5.888 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Kapalıçarşı'da hareketli saatler yaşanıyor. Gram altın 6.125 – 6.200 TL aralığında alınıp satılırken, çeyrek altın tarihinde ilk kez 10 bin TL eşiğini geçti. Kuyumcularda çeyrek altın, 10.040 – 10.145 TL aralığında işlem görüyor.

Haberler.com
