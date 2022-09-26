Altında düşüş devam ediyor! Kilogramı 967 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'ndan (KMKTP) yapılan açıklamaya göre; standart altının kilogramı günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 3,1 değer kaybı yaşayarak 967 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 967 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 967 bin lira, en yüksek 1 milyon 4 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 azalarak 967 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 995 milyon 662 bin 241,75 lira, işlem miktarı ise 4.110,61 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 10 milyon 944 bin 971,5 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: