Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 920 bin 350 lira, en yüksek 927 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 920 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 24 milyon 244 bin 594,64 lira, işlem miktarı ise 1.111,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 43 milyon 874 bin 510,60 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: