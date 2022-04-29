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Altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 912 bin 870 lira, en yüksek 917 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 915 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 185 milyon 744 bin 737,72 lira, işlem miktarı ise 1.308,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 193 milyon 89 bin 318,75 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış902.000,001.892,90
En Düşük912.870,001.892,90
En Yüksek917.500,001.924,45
Kapanış915.000,001.918,20
Ağırlıklı Ortalama915.953,141.907,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.185.744.737,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.308,05

Toplam İşlem Adedi36

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Haberler

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