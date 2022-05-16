Altının kilogramı 899 bin liraya yükseldi - Haberler

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 899 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 899 bin lira, en yüksek 917 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 899 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 501 milyon 637 bin 267,12 lira, işlem miktarı ise 3.917,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 517 milyon 763 bin 524,72 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: