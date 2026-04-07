Altının kilogram fiyatı 6 milyon 740 bin liraya düştü

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 740 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 740 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 704 bin lira, en yüksek 6 milyon 797 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 740 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 770 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 15 milyar 689 milyon 646 bin 977,99 lira, işlem miktarı ise 2 bin 331,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 95 milyon 294 bin 959,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Destek Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.770.000,004.727,00
En Düşük6.704.000,004.640,00
En Yüksek6.797.000,004.734,90
Kapanış6.740.000,004.686,00
Ağırlıklı Ortalama6.730.137,984.707,18
Toplam İşlem Hacmi (TL)15.689.646.977,99

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.331,29

Toplam İşlem Adedi172

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama

ABD'den İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili ilk açıklama