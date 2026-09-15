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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 682 bin liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 682 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 682 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 659 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 703 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,03 artışla 6 milyon 682 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 680 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 962 milyon 917 bin 392,10 lira, işlem miktarı ise 294,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 70 milyon 752 bin 64,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Muhafız Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.680.000,004.272,00
En Düşük6.659.900,004.260,00
En Yüksek6.703.000,004.290,00
Kapanış6.682.000,004.260,00
Ağırlıklı Ortalama6.681.489,004.277,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.962.917.392,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)294,02

Toplam İşlem Adedi34

Kaynak: AA
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