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Standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 673 bin liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,7 artışla 6 milyon 673 bin liraya çıktı. Toplam işlem hacmi 3 milyar 764 milyon lira olurken, en fazla işlemi Garanti BBVA yaptı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 673 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 491 bin lira, en yüksek 6 milyon 673 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,7 artışla 6 milyon 673 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 764 milyon 44 bin 284,89 lira, işlem miktarı ise 574,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 779 milyon 143 bin 421,78 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.500.000,004.254,00
En Düşük6.491.000,004.276,00
En Yüksek6.673.000,004.373,10
Kapanış6.673.000,004.373,10
Ağırlıklı Ortalama6.566.117,264.293,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.764.044.284,89

Toplam İşlem Miktarı (Kg)574,04

Toplam İşlem Adedi50

Kaynak: AA
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