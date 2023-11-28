Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 855 bin lira, en yüksek 1 milyon 909 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,4 artışla 1 milyon 907 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 899 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 2.154 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 25 milyon 130 bin 425,30 lira, işlem miktarı ise 2.154,25 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 115 milyon 491 bin 913 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Albaraka Türk Katılım bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: