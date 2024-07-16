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Altının gramı güne yükselişle başladı

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 590 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor. Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının arttığı değerlendiriliyor.

FED'İN YIL SONUNA KADAR EN AZ İKİ KEZ FAİZ İNDİRECEĞİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları altının ons fiyatını desteklerken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin, enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair güveni "biraz artırdığını" ifade etti.

Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi. Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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