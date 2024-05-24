Altının gramı güne artışla başladı

Altının gramı, dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyerek günü yüzde 2,1 azalışla 2 bin 410 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yüzde 0,6 artışla başlamasının saat 10.10 itibarıyla 2 bin 423 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 15 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 995 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 338 dolar seviyesinde seyrediyor.

FED'İN İLK FAİZ İNDİRİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ ERTELENDİ

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ertelenmesiyle risk algısının arttığı görüldü.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA BEKLENMEDİK AZALIŞ