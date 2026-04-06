Altının gramı 6 bin 679 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 679 liradan işlem görüyor.

Altının gramı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 6 bin 704 liradan tamamladı.

Haftaya negatif başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 6 bin 679 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 693 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 659 dolardan işlem görüyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri neredeyse tamamen durdurması, küresel enerji tedarik ağını derinden sarsarken, artan petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini güçlendirdi. Yükselen risk algısı ve belirsizlik, yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.

Devam eden jeopolitik risklerle doların güçlenmeye devam etmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın beklenenden uzun sürmesinden dolayı petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinin yanı sıra ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin umutları azaltması da yatırımcıların altın talebinin azalmasında etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı

600 yıllık hazine! Değersiz sanıldı, paha biçilemez çıktı
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor