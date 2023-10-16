Haftaya düşüşle başlayan altının gramı 1.714 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 1.727 liradan tamamlarken, altının ons fiyatı da haftalık bazda yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Altının gram fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 1.714 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, cumhuriyet altını 11.780 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDA

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olduğunu hatırlatarak, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini ifade etti.

YATIRIMCILAR FED'E ODAKLANDI

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağının öngörüldüğünü söyledi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.