Altında yükseliş sürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlaması sonrasında 2 bin 34 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.10 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 880 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLER SONRASI FİYATLARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu söyledi.