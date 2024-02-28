Altında yükseliş sürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Gram altın, 2 bin 34 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 880 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlaması sonrasında 2 bin 34 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.10 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 880 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLER SONRASI FİYATLARDA OYNAKLIK ARTABİLİR
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.
Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu söyledi.Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.