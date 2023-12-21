Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,35 azalışla 1.901 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 14.25 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.908 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 40 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,5 azalışla günü 2 bin 29 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 primle 2 bin 35 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayan analistler, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti. Analistler, buna karşın, tahvil faizlerindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini aktararak, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin altın yatırımcılarının da odağında olduğunu dile getirdi.

ONS ALTINDA 2 BİN 50 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

MERKEZ'DEN 250 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.