Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.673 liradan işlem görüyor

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.666 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 1.673 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.750 lira, cumhuriyet altını da 11.100 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.944 dolardan işlem görüyor.

ALTINA OLAN TALEP ARTTI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle, altına olan talebin arttığını dile getirdi. Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirten analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline de kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.

ONS ALTINDA 1.950 VE 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.