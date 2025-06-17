Altının Gram Fiyatı Yükselişle 4.286 Lira Seviyesinde

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 4.286 lira seviyesine ulaştı. Dün ons fiyatındaki düşüş sonrası 4.283 liradan kapanan gram altın, gün içerisinde 7.090 lira olan çeyrek altın ve 28.260 lira olan cumhuriyet altını ile işlem görmeye devam ediyor. Geopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın alacağı kararlar yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 4 bin 283 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 286 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 387 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran çatışmasına yönelik açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Orta Doğu'daki gerilimin uzun süre devam edebileceğine dair endişeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı FOMC toplantısı kararları da yatırımcıların odağında yer alırken, Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 430 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 360 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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