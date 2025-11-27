Haberler

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne 5 bin 667 liradan işlem görerek düşüşle başladı. Dün değer kazanan gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında seyrediyor. Çeyrek altın 9 bin 474 lira, Cumhuriyet altını ise 37 bin 771 liradan satılmakta.

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 667 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 682 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 667 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 474 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 771 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 153 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken altında kar satışları görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ve ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç, konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
