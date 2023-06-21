Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.465 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün döviz kuruna ve altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.468 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.