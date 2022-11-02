Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, dolardaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,7 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 985 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATI

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 990 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.630 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.654 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor. Bugünün veri gündeminde Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 dolar seviyelerinin destek, 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.