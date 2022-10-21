Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 973,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 970 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.562 lira, Cumhuriyet altını da 6.625 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.622 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, küresel çapta güçlenen doların da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

"ŞAHİN" POLİTİKALARI DEVAM EDERSE FAİZ ARTACAK

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,2710 ile Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü anımsatan analistler, merkez bankası yetkililerinin "şahin" açıklamalarının sürmesi ile varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların bir müddet daha gündemde kalacağını kaydetti.

KASIMDA FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1-2 Kasım'daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, aralıkta da faizleri aynı ölçüde yükselteceğine dair fiyatlamaların güçlendiğini vurgulayarak, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 ve 1.580 doların destek, 1.650 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.