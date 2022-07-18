Altının gram fiyatı 966 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 966 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.511 lira, cumhuriyet altını da 6.501 liradan satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 955 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının 966 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.511 lira, Cumhuriyet altını da 6.501 liradan satılıyor. Cuma günü, yüzde 0,1 azalışla 1.719'dan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.718 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını kaydederek, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi. Piyasalarda Fed'in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında ise yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor. Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Fed Finans Ekonomi Haberler

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