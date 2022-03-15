Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,35 azalışla 927,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 922 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.481 lira, cumhuriyet altını da 6.096 liradan satılıyor. Ons altının fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,9'luk azalışla 1.933,4 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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