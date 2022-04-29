Altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 901 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 913 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.467 lira, cumhuriyet altını da 6.036 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 1.915 dolardan işlem görüyor. Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair kaygıların devam ettiğini bildirdi.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ 50 BAZ PUANA GERİLEDİ

Dün ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daralmasının ABD'de resesyon endişelerini güçlendirdiğini anımsatan analistler, veri sonrası ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin haziranda 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin 50 baz puana gerilediğini ve altına olan talebin arttığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de emtia piyasaların yönü açısından önem taşıdığını ifade ederek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Euro Bölgesi ve Almanya'da da büyümenin öne çıktığını belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.