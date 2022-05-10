Altının gram fiyatı 908 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 899,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 908,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.489 lira, Cumhuriyet altını da 6.082 liradan satılıyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 1.853,8 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.860,2 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisinin piyasalarda risk iştahını azalttığını bildirdi. Küresel ölçekte riskten kaçış pozisyonları ile dolar talebinin arttığına dikkati çeken analistler, yurt içinde altın fiyatlarının da dolardaki harekete paralel seyrettiğini söyledi. Analistler, bugün Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların, enflasyonla mücadele kapsamında bankanın sınırlarının anlaşılması açısından önemli olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.