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Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 901 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.479 lira, cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 901,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.479 lira, Cumhuriyet altını da 6.040 liradan satılıyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.883,4 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 1.872,1 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi. Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Altın, dolar, Finans, Ekonomi, Güncel, Haberler

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