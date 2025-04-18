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Altının Gram Fiyatı 4.066 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

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Altın, ABD müzakere süreçleri ve piyasalardaki belirsizlikler altında güne yatay bir seyirle başladı. Gram altın 4.066 lira, çeyrek altın 6.800 lira, cumhuriyet altını 27.080 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 66 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 68 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 66 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, bugün ABD ve Avrupada tatil nedeniyle piyasalar kapalı olduğundan ons altında işlem gerçekleşmeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, ABD yönetiminin tarife konusunda müzakereye açık tavrını koruyarak ilgili ülkelerle görüşmelerini sürdürmesi, piyasalarda iyimserlik oluşturuyor.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın siyaset yaptığını, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini savundu.

Analistler, Trump'ın para politikaları üzerinden Powell'ı hedef almasının, ülkede ötelenen endişeleri yeniden gündeme taşıdığını kaydetti.

Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, gelecek hafta yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki yeni ekonomik büyüme tahminlerinde önemli aşağı yönlü revizyonlar olacağını ancak resesyon öngörülmediğini dile getirdi.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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