Altının gram fiyatı 1.875 lirayla rekor tazeledi

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 1.875 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçtiğimiz haftayı 1.858 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Gram altın 1.875 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Rekor kıran gram altının gün içerisinde gördüğü en düşük seviyesi ise 1.855 lira oldu.

ALTINDA SON DURUM

Saat 09.55 itibarıyla gram 1.867 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek 3.097 liradan, cumhuriyet altını ise 12.746 liradan satılıyor.

ONS PSİKOLOJİK SINIR AŞTI

Yeni haftada ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine taşıdı ve 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzeri görüldü. Daha sonra geri çekilen ons altın şu sıralar 2.009 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 2021 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Ons altın için bugün destek seviyesi 2003 dolarda, direnç ise 2021 dolar seviyesinde bulunuyor. Direncin kırılması halinde 2032 dolarak doğru bir hareket bekleniyor.

ABD'DEN GELEN HABERLER ALTINI DESTEKLEDİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında düşüş göstermesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizi sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Hatta piyasalar mayıs ayında bir faiz indirimi gelebileceğini fiyatladı. Bu gelişmelerle birlikte dolar küresel çapta düşerken altın fiyatları yükselişe geçti.