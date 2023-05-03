Altının gram fiyatı 1.263 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.263 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,77 artışla 1.262 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.263 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 2.016 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 2.017 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşıldığını ifade eden analistler, para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.010 ve 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.