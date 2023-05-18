Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 1.258 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.258 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,15 azalışla 1.259 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.258 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,37 gerileyerek 1.982 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,25 düşüşle 1.977 dolardan alıcı buluyor.

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumunda olan ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine ilişkin olumlu haber akışı risk iştahını güçlendirdi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de konut başlangıçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatarak, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizliklerin arttığını söyledi. Fed'in haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 28'e yükselerek "şahin" kalmaya devam edebileceği endişesinin altını baskıladığını belirten analistler, dün altının ons fiyatının, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak 1.979 dolara gerilediğini bildirdi.

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title