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Altının gram fiyatı 1.136 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki sınırlı değer kaybına paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 1.133 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1.136 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.550 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,1 değer kaybetmesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artarak 1.880 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DEKİ ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlaması öngörülüyor.

ONS FİYATINDA DESTEK KONUMU 1.860 DOLAR

Analistler, bugün bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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