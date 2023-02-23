Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.111 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,55 azalışla 1.107 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 1.111 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.390 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,55 değer kaybederek günü 1.825 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,27 artışla 1.830 dolardan işlem görüyor. GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının, bankanın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını bildirdi. Tutanakların ardından altın fiyatlarının baskılandığını ifade eden analistler, bugün Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının beklenildiğini aktaran analistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 8'e indirmesinin beklendiğini söyledi. Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. Kaynak: AA / Ekonomi Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler

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