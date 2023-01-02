Altının gram fiyatı 1.100 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.100 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.805 lira, Cumhuriyet altını da 7.320 liradan satılıyor. Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,49 artışla 1.097 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.100 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.805 lira, Cumhuriyet altını da 7.320 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,57 artarak günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.827 dolardan işlem görüyor. ANALİSTLER NE DİYOR? Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısı güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması nedeniyle piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi. Hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasalar üzerinde etkili olmasını bekleyen analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Finans Ekonomi Haberler

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