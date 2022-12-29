Altının gram fiyatı 1.087 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.087 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 azalışla 1.086 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 1.087 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.220 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,47 azalarak günü 1.804 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.806 dolardan işlem görüyor. FED'İN FAİZ ARTIRMASI ÖNGÖRÜLÜYOR Analistler, ABD'de resesyon beklentisini güçlendiren göstergelerinden biri olan bekleyen konut satışlarındaki düşüşün 6 aydır devam etmesine karşın, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi. ABD Merkez Bankası ( Fed ) şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 29 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor. KÜRESEL PİYASALARDA HACİMLER DÜŞÜK, OYNAKLIK YÜKSEK Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarının da risk iştahını olumsuz etkilediğini belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle küresel piyasalarda hacimlerin düşük, oynaklığın yüksek olduğu kaydetti. Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Fed Ekonomi Haberler

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