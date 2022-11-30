Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.052 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,55 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.048 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.052 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.730 lira, Cumhuriyet altını da 7.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.755 dolardan işlem görüyor. GÖZLER MERKEZ BANKALARININ KARARLARINDA Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor. FED BAŞKANI'NIN KONUŞMASI ÖNCE YATIRIMCILAR TEMKİNLİ Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını kaydetti. Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Finans Ekonomi Haberler

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