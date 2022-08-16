Altının gram fiyatı 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1.027 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 1.026 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.643 lira, Cumhuriyet altını da 6.858 liradan satılıyor. Dün yüzde 1,3 azalışla günü 1.779,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.778 dolardan işlem görüyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Analistler, dün ABD ve Asya'da açıklanan verilerin ekonomilerin yavaşladığına ilişkin endişeleri körüklediğini belirterek, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle de altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediğini söyledi.

Para piyasalarında eylül toplantısında Fed'in yüzde 64 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 36 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlatan analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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