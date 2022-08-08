Altının gram fiyatı 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1026 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.643 lira, cumhuriyet altını da 6.846 liradan satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.023 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.026 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.643 lira, Cumhuriyet altını da 6.846 liradan satılıyor. Cuma günü günü 1.775 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.777 dolardan işlem görüyor. FED ŞAHİN PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRECEK Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle piyasalarda artan resesyon ve enflasyon ikileminin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi. YATIRIMCILAR KÜRESEL GELİŞMELERE ODAKLANDI Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıktığını anımsatan analistler, kasım toplantısında ise yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağının öngörüldüğünü kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi AA / Muhammed Said Tanıl Tam Gemi Şok Denemeleri Fed Finans Ekonomi Haberler

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