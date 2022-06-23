Altının gram fiyatı 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.025,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,3 artışla 1.024,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1.025,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.683 lira, Cumhuriyet altını da 6.872 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,2 artışla 1.837,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.837,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell'ın ABD Kongresi'nde bugün devam edeceği sunumu ve sonrasında vereceği mesajların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydetti.

Dün, ABD Senato'sunda para politikası raporunu paylaşan Powell, bankanın temmuz sonrası için politikalarının gelecek makroekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya kararlaştırılacağını dile getirdi. Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." yanıtını verdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını ifade ederek, tahvil ve döviz piyasasının seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 1.870 doların direnç olarak takip edileceğini belirtti.