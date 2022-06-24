Altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü 1.016 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.03 itibarıyla önceki kapanışının 1.021 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.654 lira, Cumhuriyet altını da 6.892 liradan satılıyor. Dün, yüzde 0,2 azalışla 1.823,3 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.826,2 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle altının ons fiyatının sınırlı da olsa toparladığını bildirdi. Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

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