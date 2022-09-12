Altının gram fiyatı 1.011 lira seviyesinden işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.007 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.011 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.629 lira, Cumhuriyet altını da 6.792 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.726 dolardan işlem görüyor. Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.