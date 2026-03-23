Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu belirten İslam Memiş, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini korurken, özellikle haziran ayından itibaren piyasada yeni bir sürecin başlayabileceğini ifade ederek yatırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulundu.
Altın fiyatları, 23 Mart 2026 itibarıyla küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kaybederken, yatırımcılar piyasadaki yön arayışını sürdürüyor. Gram altındaki gerilemeyle birlikte dalgalı seyir öne çıkarken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
"DÜŞÜŞLER GEÇİCİ, YÖN YUKARI"
Altın piyasasındaki geri çekilmelerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, mevcut düşüşlerin kısa vadeli dalgalanmalardan kaynaklandığını ifade etti. Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş trendine gireceğini öngördüğünü dile getirdi.
YATIRIMCIYA PANİK UYARISI
Piyasalardaki oynaklığın devam edeceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli düşüşler karşısında panik yapmaması gerektiğini söyledi. Mevcut fiyat seviyelerinin özellikle nakit pozisyonda olanlar için fırsat oluşturabileceğini belirtti.
ONS VE GRAM ALTIN İÇİN HEDEF VERDİ
Memiş, ons altın tarafında uzun vadeli hedefinin 6 bin dolar seviyeleri olduğunu ifade ederken, gram altında da yıl içerisinde daha yüksek seviyelerin görülebileceğini kaydetti. Belirli fiyat aralıklarının yatırımcılar için önemli çıkış noktaları olabileceğini vurguladı.
HAZİRAN AYI İŞARET EDİLDİ
Yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, özellikle haziran ayı itibarıyla piyasada farklı bir sürecin başlayabileceğini belirtti. Bu dönemde hedef seviyelere ulaşılması halinde yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini ifade etti.