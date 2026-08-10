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Altında yeni hafta sakin başladı: ons 4 bin 340 dolar

Altında yeni hafta sakin başladı: ons 4 bin 340 dolar
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Geçen hafta yüzde 7 değer kazanan ons altın, yeni haftanın ilk gününde zayıf seyirle 4 bin 340 dolarda. İç piyasada gram 6 bin 600 lira, çeyrek 10 bin 860 lira; kuyumcular kar satışları sonrası fiyatların dengelendiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 7 değer kazanan ons altında yükseliş ivmesi yeni haftanın ilk işlem gününde zayıfladı. Ons altın 4 bin 340 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan yükselişin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde daha sakin bir seyir izlendi. Ons altın 4 bin 340 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada bu hafta kar satışları geldi. Gram altın 6 bin 600 lira, çeyrek altın 10 bin 860 lira, yarım altın 21 bin 710 lira, tam altın ise 43 bin 270 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişin iç piyasada yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulunan kuyumcu esnafı Mehmet Ali Dizman, "Geçen hafta ons altında yüzde 7 artış görüldü. Geçen hafta altında görülen yükseliş nedeniyle kar satışları oldu. Bu hafta başında altın fiyatları biraz dengelendi, alım için vatandaşların talebi oluyor. Yatırım amacıyla altını tercih eden vatandaşlar gram ya da külçe altın tercih ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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