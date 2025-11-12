Haberler

Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altın fiyatları haftaya hızlı başladı, yatırımcıların gözü yeniden ABD'den gelecek verilere çevrildi. Gram altın 5.600 TL'den, ons altın ise 4.125 dolardan işlem görürken; uzmanlar, FED'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde altında yeni bir yükseliş dalgası yaşanabileceğini söylüyor.

  • 12 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5.600 TL'den, ons altın ise 4.125 dolardan işleme başladı.
  • JP Morgan, 2026 sonu için ons altın hedefini 5.055 dolar olarak belirledi.
  • UBS analistleri, ons altın yükseliş trendinin 4.700 dolara kadar sürebileceğini öngörüyor.

Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde temkinli seyir sürüyor. 12 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5.600 TL'den, ons altın ise 4.125 dolardan güne başladı. Son üç haftanın zirvesine yakın hareket eden ons altın, kar satışlarının etkisiyle 4.160 dolar seviyesindeki güçlü direnç noktasında tutunmaya çalışıyor.

FED VE ABD VERİLERİ BEKLENTİ YARATIYOR

ABD hükümetinin yeniden açılmasının ardından ertelenen ekonomik verilerin bu hafta açıklanması bekleniyor. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi durumunda, FED'in faiz indirimi beklentilerinin güçleneceği ve bunun altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceği öngörülüyor.

GRAM VE ÇEYREKTE SON DURUM

Gram altın güne 5.600 TL seviyesinden başladı. Fiziki gram altın satış fiyatı 5.835 TL, çeyrek altın ise 9.520 TL'den işlem görüyor. Ons altın 4.149 dolara kadar yükseldikten sonra 4.125 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

EKONOMİK SİNYALLER FED'İ ETKİLEYEBİLİR

ABD'de Küçük İşletme İyimserlik Endeksi'nin 98,2'ye gerilemesi, ekonomik yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor. Bu durum, FED'in faiz indirimi ihtimalini artırarak altın yatırımcıları için yeni bir yükseliş dönemi başlatabilir.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE TAHMİNLER

Analistler, ons altın için 4.160 doların kritik direnç seviyesi olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişin hızlanabileceği, aksi durumda 4.100-4.050 dolar aralığının destek noktası olarak öne çıkacağı ifade ediliyor. JP Morgan, 2026 sonu için ons altın hedefini 5.055 dolar olarak belirlerken, UBS analistleri yükseliş trendinin 4.700 dolara kadar sürebileceğini öngörüyor.

